Abi-Fremdsprachenprüfungen in Sachsen trotz Busstreik

Der für Mittwoch angekündigte Streik in mindestens zehn sächsischen Nahverkehrsunternehmen wirkt sich auch auf die Abiturprüfungen aus. Wie das Kultusministerium am Dienstag erklärte, könnten dadurch Schüler unverschuldet zu spät erscheinen. Dennoch würden die schriftlichen Prüfungen planmäßig stattfinden. Allerdings wies das Ministerium die Schulen an, betroffenen Schülern die Teilnahme zu ermöglichen, wenn sie bis zirka 9:30 Uhr erscheinen. Bei ihnen werde die entgangene Prüfungszeit hinten angehängt.