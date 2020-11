Spiegelglatte Wasseroberfläche. Keine Gäste in der sonst so vollen Erlebnisecke. Bildrechte: Lausitzbad Hoyerswerda/Matthias Brauer

Um die Betriebskosten für das Lausitzbad minimieren zu können, werden alle Energiefresser gedrosselt. Das Bad komplett "auszuknipsen" sein nicht möglich, denn man brauche etwa 14 Tage um ein Ganzjahresbad von dieser Größe wieder in Betrieb zu nehmen, sagt der Chef des Lausitzbades Matthias Bauer. "Deshalb gehen wir in den 'Stand-by' und können so in ein bis zwei Tagen den Badebetrieb wieder ermöglichen."

Derzeit sind die Schwimmbecken verlassen und das Wasser ist kalt wie in einem Freibad. Die Temperatur in den Becken wurde um bis zu 12 Grad abgesenkt. Auch Lüftung und Heizung sind gedrosselt. Es ist derzeit frisch im Lausitzbad Hoyerswerda. Auch in der verwaisten Saunalandschaft kann man sich nicht aufwärmen, die Türen sind weit geöffnet und es riecht nicht nach Kräuterdüften oder Aufgüssen, sondern leicht nach Desinfektionsmittel. Das sei kein Wunder, denn seit Montag werde eine Grundreinigung durchgeführt, lächelt Bauer.