Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Sachsen stieg seit Montagabend um sechs auf 18 an. Am Mittag war auf der Internetseite des sächsischen Gesundheitsministerium noch von 16 Fällen in Sachsen zu lesen. Damit waren seit Montag vier Fälle dazu gekommen - zwei in Leipzig, einer in Dresden und einer im Landkreis Görlitz. Die Infizierten zeigen laut Ministerium leichte Krankheitssymptome und befinden sich alle in häuslicher Isolation.