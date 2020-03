In Sachsen gibt es den neunten Todesfall bei einem am Coronavirus erkrankten Patienten. Das teilte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Freitagnachmittag mit. Nach MDR SACHSEN-Recherchen stammt das Opfer aus dem Vogtlandkreis.

Infektionszahl nimmt weiter zu

Zu den Todesfällen sagte Köpping: "Das sind alles Menschen, die hoch betagt sind und deswegen bestätigt sich, dass gerade ältere Menschen aufpassen und sich schützen müssen". Auch die Zahl der Infizierten Menschen in Sachsen nehme weiter zu. Das Virus wurde mittlerweile bei 1.505 Menschen nachgewiesen. Das sei ein Plus von 230 Infizierten im Vergleich zum Vortag und die bislang stärkste Zuwachsrate der Epidemie, so die Ministerin.

Ich kann nicht sagen, wann wir den Höchststand dieser Pandemie erreichen. Ich mache mir nicht so große Sorgen darum, wie viele Menschen positiv getestet worden, sondern darum, dass wir neun Verstorbene haben. Petra Köpping Gesundheitsministerin Sachsen

Teststationen nehmen zu

In ganz Sachsen werden Menschen an speziellen Teststationen auf das Coronavirus getestet. Bildrechte: MDR/Lars Tuncay Derzeit führen die Gesundheitsämter in Sachsen rund 5.600 Tests pro Tag durch. In den Landkreisen und kreisfreien Städten werden die Testkapazitäten laut Köpping immer weiter erhöht. Die Gesundheitsministerin will heute mit Experten bei einer Videokonferenz darüber beraten, wie lange die derzeitigen Maßnahmen greifen sollen und wie es danach weiter geht. Dies sei jedoch die erste von vielen Beratungen, so die SPD-Politikerin.

Piwarz will mit Abitur-Entscheidung abwarten

Für Kultusminister Christian Piwarz wäre eine Entscheidung über die Durchführung des diesjährigen Abiturs verfrüht. "Aus unserer Sicht wäre es zum jetzigen Zeitpunkt vollkommen verkehrt, bereits jetzt darüber nachzudenken oder sogar schon Entscheidungen zu treffen, dass wir beispielsweise ein Abitur ohne Prüfungen anstreben", erklärte der CDU-Politiker bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag. Laut eigener Aussage habe sich Piwarz in einem Schreiben an die Abiturienten gewandt und die Überlegungen des Ministeriums verdeutlicht.

Natürlich ist uns klar, dass wenn wir die Schulen nicht nach Ostern wieder öffen können, über andere Möglichkeiten nachdenken müssen. Das ist aber noch in weiter Ferne. Christian Piwarz (CDU) Kultusminister Sachsen

Demnach werde zuerst geprüft, die Abiturprüfungen zu verschieben. "Es gibt ja bereits definierte Nachholtermine, die könnte man zu regulären Terminen machen", so Piwarz. "Wenn wir bis zum Schuljahresende nicht zu Abiturprüfungen kämen, dann gäbe es die Option eines Notabitures", so der CDU-Politiker weiter.

Quelle: MDR/fg