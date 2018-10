Modellprojekt: Sachsen können Elterngeld jetzt digital beantragen

Eltern sollen künftig nach der Geburt ihres Kindes bundesweit das Elterngeld online beantragen können. Ein entsprechendes Pilotmodell startet jetzt in Sachsen und Berlin. "Gerade Paare, die Eltern werden, wünschen sich mehr Zeit, weniger Bürokratie und stattdessen mehr digitale Angebote in der öffentlichen Verwaltung", erklärte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey am Dienstag. "Das Elterngeld ist eines der wichtigsten und beliebtesten Leistungen. Es war für uns quasi verpflichtend hier mitzumachen und Sachsen als Modellregion zur Verfügung zu stellen", sagte Sachsens Familienministerin Barbara Klepsch in Berlin bei der Vorstellung des neuen Internetportals.

Eltern können dort ab sofort den Antrag online ausfüllen. Dabei hilft ein Antragsassistent. "Das verhindert Fehler. Je korrekter der Antrag eingereicht wird, desto größer ist die Chance, dass er zügig bearbeitet werden kann", sagte Giffey. Das sei eine Erleichterung für beide Seiten, für Eltern und die Elterngeldstellen. Giffey erwartet durch die digitalen Anträge schnellere Verfahren. "Das habe ich mir als Lokalbürgermeisterin immer gewünscht, jetzt kann ich es machen - und bin darüber ganz froh", erklärte die Familienministerin. Schnellere Verfahren begrüßt auch die sächsische Ministerin Klepsch: "Im Jahr 2017 sind in Sachsen 37.000 Kinder geboren worden. Für alle diese Kinder werden Elterngeldanträge ausgefühlt. Insofern bedeutet das digitale Elterngeld eine deutliche Erleichterung für die 13 Elterngeldstellen in Sachsen."

Einziger Wehrmutstropfen: Ähnlich wie beim Finanzamt können die Anträge digital ausgefüllt und versendet werden. Doch für einen gültigen Antrag mit Unterschrift müssen die Eltern die Formulare anschließend trotzdem noch ausdrucken, unterschreiben und per Post an die Elterngeldstelle schicken. Das soll jedoch nicht immer so bleiben. Von 2020 an soll es möglich werden, den Antrag und sämtliche Unterlagen papierlos an die Behörden zu übermitteln. Die dafür nötigen Gesetzesänderungen müssen jedoch erst den Bundestag und den Bundesrat passieren.