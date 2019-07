Die sommerliche Hitze in Sachsen steuert zum Donnerstag auf einen Höhepunkt zu. Dann könnten in der Leipziger Gegend Temperaturen von an die 38 Grad Celsius erreicht werden, sagte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst am Mittwoch in Leipzig. Es gibt eine flächendeckende Hitzewarnung des DWD, die zunächst bis Donnerstag 19 Uhr gilt. Schon in Laufe des Mittwochs könnten in Sachsen die Thermometer stellenweise auf bis zu 37 Grad steigen.