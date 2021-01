Sächsische Polizisten sollen Extremisten in eigenen Reihen melden

Seit geraumer Zeit gibt es eine Debatte über Rechtsradikalismus und strukturellen Rassismus bei der Polizei. Auch die sächsische Polizei muss sich dem stellen. Das Innenministerium in Dresden will gegen Extremismus in den Reihen der Polizei vorgehen und fordert Polizistinnen und Polizist auf, solche Fälle rasch zu melden. Innenminister Roland Wöller hat die sächsischen Polizeidirektionen in einem internen Schreiben aufgefordert, Hinweise zu derartigen Sachverhalten zu melden - auch anonym.