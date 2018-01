Am Mittwochnachmittag haben Landtagsabgeordnete, Schüler, Regierungsmitglieder und Vertreter jüdischer Vereine aus Sachsen im ehemaligen Ghetto und Konzentrationslager Theresienstadt/Terezín der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. In der nordböhmischen Kleinstadt hatte die SS 1941 ein Konzentrationslager errichtet. Mehr als 140.000 Juden aus Deutschland, Tschechien, Österreich und anderen Ländern waren dort inhaftiert, 33.000 von ihnen starben.

"Die Veranstaltung wurde in diesem Jahr mit Rücksicht auf die jüdischen Teilnehmer vorverlegt", sagte Vize-Landtagssprecher Christian Schulze. Eigentlich findet der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar statt. Der Tag fällt aber dieses Jahr auf einen Sonnabend, den Sabbat der Juden.

Neben den sächsischen Vertretern nahmen auch Abgeordnete des tschechischen Parlaments und Abgesandte der tschechischen Regierung teil. Unter den Ehrengästen war auch die langjährige Vorsitzende des Vereins der ehemaligen Häftlinge des Ghettos Theresienstadt, Dagmar Lieblová. Wie sie sprachen auch Schüler aus Pirna und und Tschechien Worte des Erinnerns und des Mahnens. Anschließend legten viele Gäste an der Stele auf dem tschechischen Nationalfriedhof Theresienstadt/Terezín Kränze und weiße Rosen nieder.

Bildrechte: MDR/Roman Nuck

Anlässlich des Gedenkens mahnte Sachsens Landtagspräsident Rößler: "In einer Zeit, in der in Europa das Erlebniswissen über Diktatur und Gewaltherrschaft schwindet und demokratische Freiheit selbstverständlich scheint, dürfen wir das Gespür für die Gefahren von Willkür und Unfreiheit nicht verlieren. Gedenkstätten wie Theresienstadt mahnen uns, Rassismus, Antisemitismus und Extremismus energisch entgegenzutreten."