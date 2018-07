61 Orte und Plätze in Sachsen als gefährlich eingestuft

Was heißt diese Einstufung konkret? - An gefährlichen Orten können stationär oder mobil Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden. Bodycams als mobile Technologie werden an einigen Stellen in Dresden und Leipzig eingesetzt. - Die Polizei kann an verrufenen bzw. gefährlichen Orten auch ohne Anlass die Identität feststellen und personen durchsuchen. Das heißt, sie kann kann von jedem verlangen, die Ausweispapiere vorzuzeigen und zur Prüfung auszuhändigen. Der Betroffene kann festgehalten und zur Dienststelle gebracht werden, wenn die Identität auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. - Die Polizei kann von Betroffenen verlangen, dass sie ihre Aufenthaltserlaubnis nachweisen. (Quelle: Sächsisches Polizeigesetz, Antwort des Innenministeriums auf die Kleine Anfrage)

2.772 Einbrüche und Diebstähle zählte die Polizei 2017 in der historischen Altstadt an der Neiße. Nach Angaben der Polizei war die Kriminalitätsrate in dem Bereich fast doppelt so hoch wie im gesamten Stadtgebiet. Bei der Definition des Gebietes als "gefährlicher Ort" halte sich die Görlitzer Polizei ans Sächsische Polizeigesetz, dass nach Worten von Sprecherin Katharina Korch im Paragraf 19 definiert, wann ein Ort gefährlich ist (siehe Infokasten oben). "Wir sprechen also mit Blick in das Polizeigesetz in der Tat von Straftätern, die sich in der Innenstadt von Görlitz aufhalten, sich dort verbergen und mit anderen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben. Somit ist Begriffsdefinition des gefährlichen Ortes für die Innenstadt von Görlitz aus polizeilicher Sicht erfüllt", so die Polizeisprecherin. Gleichzeitig betonte sie, dass es "nicht gefährlich ist, in Görlitz zu leben oder sich aufzuhalten".