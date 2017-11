In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind 3.297 Ausländer im Rahmen des Familiennachzuges nach Sachsen gekommen. Das teilte das Innenministerium auf Anfrage der AfD-Landtagsfraktion mit. Allerdings wurde ihre Herkunft in dem Schreiben nicht weiter aufgeschlüsselt. Deshalb ist nicht klar, wie viele Familienangehörige von Deutschen darunter waren und wie viele Angehörige anerkannter Flüchtlinge und Asylbewerber.

2016 hatte es dem Innenministerium zufolge 5.150 Familiennachzüge nach Sachsen gegeben. Hier liegen genauere Zahlen vor. Demnach war rund jeder fünfte Fall eine Familienzusammenführung mit einem im Freistaat lebenden Asylberechtigten, Flüchtling oder vorläufig geschützten Menschen. Die Behörden genehmigten dabei hauptsächlich die Einreise von Kindern. Mit 968 Betroffenen zogen die mit Abstand meisten aus Syrien nach. 134 weitere kamen aus Afghanistan, Irak, Iran, Jordanien, Libanon Marokko, Pakistan und Palästina. Seit 2010 erhielten insgesamt 31.519 Ausländer aus familiären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis in Sachsen. Dabei lag die Zahl der jährlichen Familiennachzüge zwischen 3.118 und 5.150.

Das deutsche Aufenthaltsgesetz erlaubt den sogenannten Familiennachzug nur in engen Grenzen. Grundsätzlich dürfen nur die Ehegatten und minderjährige Kinder sowie die Eltern Minderjähriger nachgeholt werden. Darüber hinaus gibt es wenige Sonderfallregelungen und es sind Härtefallentscheidungen möglich. Diese Bestimmungen gelten für alle Menschen außerhalb der Europäischen Union - sowohl für Angehörige deutscher Staatsbürger als auch Angehörige rechtmäßig in Deutschland lebender Ausländer. Es können also nicht beliebig Verwandte nachgeholt werden, wie beispielsweise Tanten und Onkel, Nichten und Neffen oder die Großeltern.