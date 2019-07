Der Freistaat Sachsen fördert bis Ende 2020 insgesamt 70 Projekte zur Würdigung der Revolutionen von 1918/19 und 1989 mit knapp einer Million Euro. Mit dem Förderprogramm "Revolution und Demokratie" will die Landesregierung dazu beitragen, die wichtigen Ereignisse zu den demokratischen Umstürzen vor 30 und 100 Jahren in die öffentliche Diskussion zu bringen, wie die Dresdner Staatskanzlei am Montag mitteilte. Das Programm würdige den Mut der Menschen, sich für Freiheitsrechte und Demokratie einzusetzen.