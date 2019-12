Sachsen setzt sein Förderprogramm "Revolution und Demokratie" für kulturelle, gesellschaftliche und politische Projekte auch im kommenden Jahr fort. Wie die Staatskanzlei in Dresden am Mittwoch mitteilte, wurden in einer ersten Runde 275.000 Euro für 21 Projekte vergeben, die sich mit Themen zu 100 Jahre Freistaat Sachsen, 30 Jahre Friedliche Revolution und 30 Jahre Deutsche Einheit auseinandersetzen.