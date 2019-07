Der Freistaat Sachsen will in Zukunft stärker gegen Rechtsextremismus vorgehen. Dazu soll eine neue Sonderkomission (Soko Rex) eingerichtet werden. Gleichzeitig will die Polizei die Fahndung im Internet intensivieren sowie Amts- und Mandatsträgern schützen. Ein computerbasiertes Radikalisierungsfrüherkennungssystem soll extreme Tendenzen schon früh erkennen. Ein entsprechendes Konzept haben Innenminister Roland Wöller und Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar am Montag in Dresden vorgestellt.

"Die neue Soko Rex, die erweiterte Aufklärung im Netz aber auch unser Radikalisierungsradar Rechtsextremismus werden uns dabei unterstützen, den Druck auf die Szene deutlich zu erhöhen“, erklärte Innenminister Wöller: "Seit dem Auffliegen des NSU vor acht Jahren haben sich die Sicherheitsbehörden in Bund und Land strukturell und personell neu aufgestellt und viele wichtige Schnittstellen geschaffen. Wir können und wollen an diesem Punkt allerdings nicht stehen bleiben, sondern dem Rechtsextremismus in seinen aktuellen Ausprägungen weiterhin entschieden begegnen."

Neue Soko Rex unter dem Dach des Extremismus-Abwehrzentrum

Die neue Soko Rex soll laut Wöller unter dem Dach des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ) beim Landeskriminalamt angesiedelt werden und 45 Mitarbeiter haben. Leiter der Sonderkommission wird den Angaben zufolge der 47 Jahre alte Kriminaldirektor Dirk Münster. Die Einheit soll demnach von weiteren 33 Beamten in den mobilen Einsatz- und Fahndungsgruppen unterstützt werden und Außenstellen in den fünf sächsischen Polizeidirektionen in Chemnitz, Dresden, Görlitz, Leipzig und Zwickau bekommen.

Rechte Straftaten in Sachsen doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt

Die neue "Soko Rex" soll dem Innenminister zufolge dem Anstieg der rechts motivierten Straftaten Einhalt gebieten. Diese seien in Sachsen 2018 mit 56 pro 100.000 Einwohnern mehr als doppelt so hoch gewesen wie im bundesweiten Durchschnitt. Die erste "Soko Rex" in Sachsen war von 1991 bis 2013 aktiv und hatte zeitweise bis zu 40 Mitarbeiter. Am Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums arbeiten laut Innenministerium aktuell insgesamt 240 Beamte.

Weitere Informationen folgen.