In Sachsen sterben deutlich mehr Menschen an Herzerkrankungen als in anderen Bundesländern. Das hat eine Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK) ergeben. Demnach lag die Sterberate bei Herzinfarkten, über einen Zeitraum von acht Jahren, 19 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Bei koronaren Herzkrankheiten waren es sogar fast 31 Prozent.