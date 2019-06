Lagunenlandschaften in der Lausitz

Bildrechte: Danilo Dittrich Ein Neuling in der Badeseenriege der Bergbaufolgelandschaft ist der Berzdorfer See ganz im Südosten Sachsens bei Görlitz. Seit 2018 ist der Nordost-Strand zugänglich. An der Blauen Lagune an der Südseite und in Hagenwerder (Ostseite) kann man bereits seit 2010 in die Wasserfluten springen, die aus der Pließnitz und Neiße kamen.

Ebenfalls noch recht neu in der Liste der Lausitzer Seen ist der Scheibesee östlich von Hoyerswerda. Der ehemalige Tagebau gilt auch als Haussee der Hoyerswerdaer. Am Kühnichter Westufer gibt es einen 120 Meter langen unbewachten Textil-Badestrand. Inlineskater und Radfahrer kennen den See, weil ein asphaltierter Seerundweg auf einer Länge von zwölf Kilometern zum Sport einlädt. Allerdings liegt der längste Teil der Strecke unbeschattet in der Sonne.

In Neukirchen ist 2018 die Erfrischung im ortseigenen Freibad ausgefallen, weil das für mehr als 2,8 Millionen Euro komplett saniert wurde. Der Umbau ist jetzt fertig. Am Sonnabend um 10 Uhr öffnet das Freibad Neukirchen/Erzgebirge wieder. Das große Anbaden beginnt um 11 Uhr im neuen Edelstahlbecken.

Rutschen und Rodeln an Talsperren

So idyllisch zeigt sich der Strand am Stausee Rabenstein in diesen Tagen nur ganz früh morgens oder abends (Archivbild). Bildrechte: MDR/Monika Tauber Neben den vier städtischen Freibädern verspricht auch der Stausee Rabenstein in Chemnitz Abkühlung. 400 Meter Strand und große Liegewiesen bieten Platz, die sind aber gut belegt bei Sommerhitze wie in diesen Tagen. Und auf Deutschlands längste Edelstahl-Naturwasserrutsche mit 84 Metern Länge können sich Rutschenfreunde amüsieren.



So manchen Chemnitzern herrscht in Rabenstein zuviel Trubel. Sie weichen lieber an den Stausee Oberwald nahe der Autobahnabfahrt Hohenstein-Ernstthal aus. Offiziell ist das Baden bis 20 Uhr möglich. Wer sich angesichts von Gluthitze und Sonne nach etwas Wind sehnt, könnte sich bei einer Fahrt auf der Sommerrodelbahn direkt neben dem See Fahrtwind um die Nase wehen lassen. Die Bahn ist mehr als einen halben Kilometer lang.

Stilvoll baden im englischen Park

Eines der schönsten Freibäder Sachsens lädt in Bad Elster zum Baden und Entspannen unter riesigen Laubbäumen ein. Im denkmalgeschützten Licht-, Luft- und Schwimmbad Elster von 1906 können Badefreunde in zwei verschiedene Teiche springen, sollten sich aber nicht über Kaulquappen wundern, die auch durchs Wasser flitzen.

Vom Bergbaureservoir zum Badeparadies