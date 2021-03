Jens Ellinger (62) betriebt das "Elldus Resort" in Oberwiesenthal mit seinen 120 Apartments und 380 Betten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch die Aussicht, ab 22. März zumindest die Außengastronomie wieder betreiben zu können, macht ihm nach vier Monaten staatlich verordneter Schließung wenig Hoffnung. "Ende März die Außengastronomie zu öffnen, ist schwierig. So viele Heizpilze kann man doch gar nicht aufstellen, damit sich die Gäste wohlfühlen", so Ellinger. Am meisten ärgert den erfahrenen Hotelier, der außerdem sächsischer Dehoga-Vizepräsident ist, dass die Vorschläge von ihm und seinen Kollegen nicht gehört werden.



"Für Politiker zählt nur, was die Wissenschaftler sagen. Sie sprechen zu wenig mit uns Praktikern." Dehoga und IHK seien gemeinsam mit weiteren Partner nicht untätig gewesen und hätten bereits im Januar ein Neustart-Tourismuskonzept erarbeitet. "Es gab ein Stufenprogramm, mit dem wir bei einem Inzidenzwert zwischen 100 und 50 hätten öffnen können." In dem Konzept habe man neben dem Inzidenzwert zum Beispiel auch andere Kriterien wie die Positivrate aufgenommen. Diese bezeichne den Anteil der positiven Corona-Befunde an der Gesamtzahl der Tests, so Ellinger.