Sachsen wird auf der weltgrößten Tourismusmesse ITB in Berlin erstmals das Thema "Urlaub am Wasser" in den Mittelpunkt. Das teilte das Ministerium für Kultur und Tourismus am Donnerstag bei der Vorstellung des geplanten Messeauftritts vom 4. bis 8. März mit. Demnach wollen die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen und 33 Partner unter dem Motto "Sachsen. Erfrischt!" Messebesucher von einem Urlaub im Freistaat überzeugen. Passend dazu werde der sächsische ITB-Stand mit Bildern und Videos von Wasserfällen, Flüssen und Brücken in eine 900 Quadratmeter große Wasserlandschaft verwandelt. Das Ministerium verwies auf die neu entstandenen Wasserlandschaften in ehemaligen Braunkohletagebauen, aber auch auf die natürlichen Heide- und Teichlandschaften, Flüsse wie Elbe und Mulde sowie Thermal- und Heilquellen. Sie sollen Touristen als neuer Anlass für eine Reise nach Sachsen präsentiert werden.