Die seit Freitag tagende sächsische Landessynode will am Montag über das neue Gesetz zur Strukturreform in der Landeskirche abstimmen. Zuvor hatte sich das Kirchenparlament am Wochenende heftige und mehrstündige Debatten geliefert. Zudem lagen mehrere Änderungsanträge zum Gesetzentwurf des Landeskirchenamtes vor, obwohl die Vorlage bereits mehrere Anregungen der Synodentagung vom Herbst aufgenommen hatte. Sie räumte den Gemeinden viel Spielraum bei der Gestaltung von neuen Strukturen ein.

Gemeinden rücken näher zusammen

Landesbischof Rentzing sieht keine Alternative zur Strukturreform. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche will die Struktur- und Organisationseinheiten vergrößern. Sie reagiert damit auf die sinkenden Mitgliederzahlen. Vor allem im ländlichen Raum werden die Gemeinden immer kleiner. Das bedeutet weniger Kirchensteuern. Und am Ende auch weniger Pfarrer, Kantoren und Pädagogen.



Mit dem neuen Gesetz soll die Arbeitsfähigkeit der Kirchgemeinden langfristig bis 2040 gesichert werden. Die Gemeinden in Sachsen müssen damit näher zusammen rücken. Dabei sollen sie selbst entscheiden, wie sie eine engere Zusammenarbeit umsetzen können. Möglich sind beispielsweise Zusammenschlüsse von Gemeinden, Kirchspielen, Schwesterkirchverhältnissen oder Gemeindebünden. Das Gesetz schlägt vier Modelle zur Vereinigung von Kirchgemeinden vor. Diese unterscheiden sich unter anderem in der Zuordnung von Pfarrern, Kirchenmusikern und Gemeindepädagogen.

Protest in Dresden

Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel Gegner der Neuregelung protestierten bereits am Sonnabend. Rund zehn Demonstranten hatten sich zu einer Mahnwache vor der Dresdner Dreikönigskirche versammelt. Sie äußerten die Sorge, dass mit der Strukturreform individuelle Prägung und Tradition ihrer Gemeinde verloren gehen könnten. Bereits im Vorfeld hatte es heftige Diskussionen zu der geplanten Reform gegeben. Viele Gemeinden fürchten, in immer größer werdenden Gebilden anonym zu bleiben.

Zahlenspiele

Die Landeskirche will außerdem ab 2025 sogenannte missionarische Pfarrstellen schaffen. Unabhängig von der Gemeindemitgliederzahl und Größe soll jeder der derzeit 18 Kirchenbezirke zwei volle, teilbare Pfarrstellen bekommen. Gleichzeitig plant die Landeskirche in den kommenden Jahren eine Reduzierung der Pfarrstellen von derzeit mehr als 500 auf 450. Bis 2040 soll es voraussichtlich nur noch 320 Pfarrer in Sachsen geben.

Die Synode ist das gesetzgebende Organ der sächsischen Landeskirche. Ihr gehören 712 Kirchgemeinden an.