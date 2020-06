Bildrechte: MDR/Ralf Geißler

Trotz Klimakrise heißt es in Deutschland weiterhin "Kohle für die Kohle" statt sozialer Gerechtigkeit. Weitere Dörfer für einen der klimaschädlichsten Energieträger zu opfern ist an Verantwortungslosigkeit kaum zu überbieten. Wir aus Pödelwitz stehen solidarisch an der Seite aller Betroffenen, egal ob in Mühlrose, Obertitz, im Rheinischen Revier oder weltweit.