Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) verlangt vom Bund, mehr Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen und bietet Sachsens Hilfe an - die hatte zuvor schon Ministerpräsident Kretschmer (CDU) in Aussicht gestellt. Bildrechte: dpa

Nach dem Feuer im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos haben sächsische Ministerinnen und Kommunalpolitiker Hilfen angeboten. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sagte am Mittwoch: "Ich wiederhole die Aussage von Ministerpräsident Michael Kretschmer, der am Sonntag sagte, dass es Menschen brauche, die Menschlichkeit beweisen, die die Möglichkeiten, die wir haben, auch nutzen. Der Bund sollte nun dringend sein Aufnahmekontingent erhöhen - oder den Bundesländern die Möglichkeit zu eigenen Aufnahmeprogrammen geben. Wir als Freistaat wären dazu in der Lage." Köpping sagte, auch sächsische Kommunen wie zum Beispiel Leipzig hätten sich bereit erklärt. "Ich danke den kommunalen Verantwortlichen für diese Unterstützung."