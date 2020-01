Jeder kennt das Geräusch, wenn 49 weiße Plastikkugeln in die Lostrommel fallen und kräftig durchgemischt werden. Immer mittwochs und samstags fiebern auch Tausende Sachsen mit, wenn die Lottozahlen im Ersten gezogen werden. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit auf einen Millionengewinn sehr gering ist, ging dieser Traum für einige Sachsen im vergangenen Jahr in Erfüllung. Gleich sieben Mal schlug die Glücksfee im Freistaat zu - im Spiel 6 aus 49, aber auch bei Eurojackpot, Super 6 und Co.. Der kleinste Millionengewinn ging in den Landkreis Nordsachsen, der größte nach Mittelsachsen.

Was die Verteilung der großen Gewinne betrifft, war Fortuna 2019 wirklich gnädig. Von Leipzig bis nach Dresden, von Nordsachsen bis ins Erzgebirge - fast in jeder Ecke des Freistaats gab es Neu-Millionäre. Ein recht gutes Jahr für die Spieler, teilt Sachsenlotto auf Anfrage von MDR SACHSEN mit.



"An der Spitze steht der Gewinner aus dem Landkreis Mittelsachsen, der im April stolze 10,2 Millionen Euro gewonnen hat", sagt Pressesprecherin Kerstin Waschke. Es folgen Millionengewinne in Dresden, Bautzen und Leipzig. Ein gutes Jahr war es auch, weil in es in 2018 "nur" fünf frischgebackene Millionäre in Sachsen gab und 2017 überhaupt keinen. "Das war in der Geschichte der Sächsischen Lotto-GmbH einmalig", so Waschke.