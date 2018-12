Mehr Job-Pendler in Sachsen - Firmen werben fürs Dableiben

Sachsen bleibt ein Pendlerland. Rund 139.000 der im Freistaat lebenden Erwerbstätigen überqueren zum Arbeiten die Landesgrenze, wie die aktuellste Statistik der Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur in Chemnitz vermeldet. Das entspricht einem Anstieg von 1,6 Prozent binnen eines Jahres. Die meisten Sachsen pendeln dabei in die angrenzenden Bundesländer Bayern (ca. 26.500), Sachsen-Anhalt (24.000), Thüringen (17.000) und Brandenburg (16.000).

Während damit jeder zwölfte Sachse seinen Lebensunterhalt außerhalb der Heimat verdient, kommen immer mehr Menschen aus anderen Bundesländern zum Arbeiten in den Freistaat. Knapp 120.000 waren es zuletzt. Das sind 4,6 Prozent sogenannte "Einpendler" mehr als ein Jahr zuvor und zugleich der höchste Stand seit der Jahrtausendwende. Dennoch ist das Verhältnis zwischen Ein- und Auspendlern nicht annähernd ausgeglichen.

Angesichts des steigenden Fachkräftemangels rühren Arbeitsagentur und Unternehmen seit Jahren immer stärker die Werbetrommel, um die sächsischen Auspendler zum Verbleib im Freistaat zu bewegen. Vor allem rund um Weihnachten und den Jahreswechsel gibt es zahlreiche entsprechende Aktionen. Für die seit 2008 tätige Initiative "Chemnitz zieht an" wurde diesmal sogar einen ICE gechartert. In Nürnberg rollte die Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (CWE) weihnachtlichen Heimkehrern zwar keinen roten, aber einen blauen Teppich zum Sonderzug aus. Drinnen präsentierten 24 Unternehmen aus Chemnitz und dem Umland sich und ihre Stellenangebote. Auch wenn letztlich nur 28 Pendler das Angebot nutzten, wurde die Aktion von beiden Seiten äußerst positiv bewertet. Eine teilnehmende Firma hat nach Angaben ihres Vertreters zwei Drittel der Angestellten über Rückkehrerprogramme rekrutiert.

Am 27. und 28. Dezember finden landesweit gleich in mehreren Städten Pendleraktionstage und Rückkehrerbörsen statt. Dann werden Kommunen und Unternehmen wieder versuchen, über die Feiertage heimgekehrte Fachkräfte von einem dauerhaften Verbleib in der sächsischen Heimat zu überzeugen.