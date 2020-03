Nach gravierenden Schäden wird Sachsens Staatswald mit rund sechs Millionen jungen Bäumen aufgefrischt. "Die meisten Bäume werden jetzt im Frühjahr gepflanzt", sagte der Landesforstpräsident und Geschäftsführer von Sachsenforst, Utz Hempfling, am Dienstag. Im Herbst sei eine weitere Aufforstung geplant.



Der Fokus der Pflanzungen liege auf der Wiederbewaldung geschädigter Flächen, so Hempfling. "Durch Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer sind in ganz Sachsen in den vergangenen zwei Jahren mehrere tausend Hektar Kahlflächen entstanden", verdeutlicht Hempfling. "Diese Wunden im Wald wollen wir schließen."