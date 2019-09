In den sozialen Netzwerken sorgt derzeit ein neuer Trend für Aufsehen: die Tetris-Challenge. Dabei räumen Rettungskräfte wie Feuerwehr und Polizei ihr Fahrzeug aus und legen alles fein säuberlich nebeneinander hin. Wird das Ganze dann von oben fotografiert, mutet es wie beim legendären Computerspiel Tetris an. In Sachsen hat sich unter anderem die Polizei an dem Wettbewerb beteiligt, der vor allem auf Instagram und Twitter stattfindet.