In Sachsen ist die Zahl rechtsmotivierter und rassistischer Angriffe zurückgegangen. Das geht aus Angaben der Opferberatung RAA (Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien und Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie) hervor. Demnach wurden im vergangen Jahr 226 Angriffe registriert. Im Jahr davor waren es 317. Diese seien aber durch die Ausschreitungen in Chemnitz überdurchschnittlich hoch ausgefallen, sagte eine Sprecherin der Opferberatung. Sie betonte, dass im bundesweiten Vergleich die Gewalt in Sachsen auf einem hohen Niveau sei. Regionale Schwerpunkte befänden sich im Landkreis und in der Stadt Leipzig, in Dresden und Chemnitz.

RAA Sachsen e.V. Seit 2005 werden hier Opfer rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt unterstützt und die Angriffe dokumentiert.

Jährlich wird eine Statistik zu rechten und rassistischen Angriffen veröffentlicht.

Der Verein veranstaltet auch Vorlesungen, Workshops und Ausstellungen.

Opfer meist männlich

Bei den Angriffen waren laut RAA-Statistik zum größten Teil Männer betroffen, überwiegend handelte es sich um Körperverletzungen. Es seien aber auch 13 Jugendliche und 17 Kinder attackiert worden. Bei den Angriffen auf Kinder handelte es sich nach RAA-Angaben in fünf Fällen um Bedrohungen aus der Nachbarschaft. In sechs Situationen seien Kinder körperlich attackiert worden, heißt es in der Auswertung.

Sozialministerin Köpping will genauer auf ländiliche Regionen schauen

Wir müssen davon ausgehen, dass wir es insbesondere im ländlichen Raum mit einem Dunkelfeld antisemitischer, rassistischer und menschenfeindlicher Gewalt zu tun haben. Petra Köpping Sozialministerin von Sachsen