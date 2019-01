Kirchen in Sachsen testen "konfessionell-kooperativen" Religionsunterricht

Bildrechte: IMAGO

Informationen zum Religionsunterricht in Sachsen Die sächsische Verfassung schreibt Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an den öffentlichen Schulen wahlweise mit dem Fach Ethik fest. Evangelische Religion und katholische Religion wie auch das Fach Ethik unterliegen daher grundsätzlich den gleichen Bestimmungen wie die anderen Schulfächer.



Nach dem Schulgesetz für den Freistaat Sachsen wird der Religionsunterricht bisher nach den Bekenntnissen der evangelisch-lutherischen und der katholischen Kirche getrennt angeboten. Mit dem neuen Modell des konfessionell-kooperativen Unterrichtes verantworten die beiden großen Kirchen das Bildungsangebot an den Schulen gemeinsam.



Bisher nehmen evangelische und katholische Schüler am Religionsunterricht ihres Bekenntnisses teil. Vorgesehen sind jeweils zwei Wochenstunden. Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, besuchen den Ethikunterricht.



Nach Angaben der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und des katholischen Bistums Dresden-Meißen kann zweistündiger Religionsunterricht aber längst nicht flächendeckend im Freistaat angeboten werden. Oft wird nur eine Wochenstunde im Fach Religion unterrichtet. Vor allem die Grundschulen sind vom Unterangebot betroffen. Besser sieht es in der gymnasialen Oberstufe aus: Dort werden die Fächer Ethik und Religion zu fast 100 Prozent angeboten.



Im Einvernehmen mit den Kirchen sind die Fächer Evangelische Religion und Katholische Religion grundsätzlich für Anmeldungen aller Schülerinnen und Schüler offen. Mädchen und Jungen, die einer anderen Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören und aufgrund dessen nicht am Unterricht in den Fächern Evangelische Religion oder Katholische Religion teilnehmen, können ersatzweise die religiöse Unterweisung ihrer Gemeinschaft besuchen.



Lehrkräfte, die das Fach Evangelische Religion erteilen, müssen einer evangelischen Kirche angehören und im Besitz der kirchlichen Unterrichtserlaubnis sein. Ebenso verhält es sich mit den Lehrern im Fach Katholische Religion. Sie müssen der katholischen Kirche angehören und im Besitz der kirchlichen Bevollmächtigung sein.