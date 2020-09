Innenminister Roland Wöller (CDU) hat am Dienstag Pläne zur Einführung eines Sicherheitskoordinators in Sachsen vorgestellt. Laut Wöller soll der neue Posten die Sächsischen Behörden im Kampf gegen Extremismus und Terrorismus besser miteinander vernetzen. Mitte nächsten Jahres soll der Sicherheitskoordinator seinen Dienst antreten. Ein solcher Posten sei Stand heute einmalig in der Bundesrepublik, so Wöller.