In Sachsen hat im September so häufig die Sonne geschienen wie in keinem anderen Bundesland. Laut einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigte sich die Sonne im Freistaat 225 Stunden lang. Das seien 19 Stunden mehr als im bundesweiten Durchschnitt. Im Vergleich zum Mittelwert in der Referenzperiode von 1961 bis 1990 schien die Sonne 77 Stunden mehr. Auch die durchschnittliche Temperatur lag in Sachsen mit 15 Grad rund 1,6 Grad über dem langjährigen Mittel, so der DWD.