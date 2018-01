Neben Sachsens SPD-Landeschef Martin Dulig will noch Jens Katzek aus Leipzig für Koalitionsverhandlungen stimmen. Katzek sagte: "Viele der Themen, die die Bürger bewegen, das habe ich im Straßenwahlkampf erfahren, stehen im Sondierungspapier und können nun für die Menschen umgesetzt werden. Wenn die SPD nicht mitregiert, wird nichts davon gemacht." Julia Bombien aus Chemnitz sagte MDR SACHSEN, sie sei noch unentschlossen.

SPD-Chef Martin Dulig befürchtet, dass seine Partei durch die Kontroverse um eine Fortführung der großen Koalition im Bund schwer beschädigt wird. "Die Debatte hat ein Potenzial, eine Partei zu spalten", warnte er in Dresden. Für ihn sei noch nicht absehbar, ob sich der SPD-Sonderparteitag am Sonntag für oder gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union aussprechen wird. "Auch in der sächsischen SPD geht die Debatte quer durch. Das wird sehr dicht beieinander liegen."