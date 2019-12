Die Mitglieder der SPD in Sachsen haben sich mehrheitlich für eine Koalition mit der CDU und den Grünen ausgesprochen. Laut SPD Landeschef Martin Dulig haben knapp 74 Prozent der Mitglieder in einem Votum für das sogenannte Kenia-Bündnis gestimmt.

Sachsens SPD-Landeschef und Wirtschaftsminister Martin Dulig betonte, "die Mitglieder haben uns den Rücken gestärkt". Bildrechte: dpa

Knapp 64 Prozent der rund 5.000 sächsischen SPD-Mitglieder hatten an der Befragung teilgenommen. Nach der Auszählung am Montagnachmittag betonte Dulig, "die SPD-Mitglieder haben uns den Rücken gestärkt". Laut dem Landeschef beinhalte der Koalitionsvertrag viele sozialdemokratische Projekte. Ziele wie die Errichtung einer Gemeinschaftsschule und die Gründung einer Landesverkehrsgesellschaft seien festgeschrieben, so Dulig. "Wir können gestärkt in die Koalition gehen, die in den nächsten Jahren die Geschicke im Freistaat leiten soll."