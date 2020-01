Die Anzahl der Angriffe auf Amts- und Mandatsträger hat sich in Sachsen fast verdoppelt. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eine eigene Umfrage bei den Innenministerien der großen Flächenländer. Insgesamt 197 Straftaten sind demnach im vergangenen Jahr auf Kommunalpolitiker, Minister, Beamte und Richter verübt worden. Im Vorjahr 2018 hatte das sächsische Innenministerium 99 Angriffe registriert. Damit ist Sachsen bundesweites Schlusslicht – in keinem anderen Bundesland in Deutschland sind so viele Straftaten registriert worden, wie im Freistaat.