Der Schnee ist seit einer guten Woche von den Straßen verschwunden und gibt den Blick frei auf zahlreiche Schlaglöcher und Asphaltschäden. Der Freistaat unterstützt nach eigenen Angaben die Kommunen bei der Beseitigung dieser Winterschäden jedes Jahr mit 60 Millionen Euro über den kommunalen Finanzausgleich. Dieser werde zusätzlich zum sogenannten Straßenlastenausgleich in Höhe von 115 Millionen Euro jährlich gezahlt, hieß es aus dem Sächsischen Verkehrsministerium. Für die Beseitigung der Winterschäden auf den Staatsstraßen seien in diesem Jahr noch einmal drei Millionen Euro reserviert worden.

Am ersten Wochenende nachdem Tauwetter, hat ein schwerer Unfall auf der A4 in Richtung Görlitz zwischen Uhyst am Taucher und Salzenforst für Schlagzeilen gesorgt. Auf der Fahrbahn hatte sich ein zwei Meter großes Loch aufgetan. Binnen Minuten ereigneten sich drei Unfälle.