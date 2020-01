Sachsen will Produkte aus der Region stärker vermarkten. Agrarminister Wolfram Günther sagte mit Blick auf die am Freitag beginnende Grüne Woche in Berlin, wenn man sich mit Lebensmitteln aus der Region ernähren möchte, gelinge das oft nicht, weil Strukturen fehlten. Die Betriebe würden die Produkte zwar erzeugen, meist fehle aber die Weiterverarbeitung. Für Supermarktketten seien die bereitgestellten Mindestmengen zu gering. Damit seien Preischlachten nicht zu gewinnnen.