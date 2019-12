Am Donnerstagnachmittag öffnet in Prag der erste sächsische Weihnachtsmarkt für Besucher. Der Markt hat bis zum Abend des 3. Advents im Innenhof des Sächsischen Verbindungsbüros in der Altstadt geöffnet. In Prag werden sächsische Spezialitäten wie Dresdner Stollen, Eierschecke, Pulsnitzer Pfefferkuchen und Glühwein angeboten. Zudem können Besucher Herrnhuter Sterne aus der Lausitz und verschiedenste Holzkunstarbeiten aus dem Erzgebirge kennenlernen und kaufen, teilte das Verbindungsbüro mit.

Fans erkennen Herrnhuter Sterne auf den ersten Blick: Der weiße Stern vorn ist einer und hängt neben anderen Papiersternen. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

In Prag sind in der Advents- und Weihnachtszeit mehrere Weihnachtsmärkte geöffnet. Die Buden und Stände finden sich am Wenzelsplatz, an der Prager Burg, am Altstädter Ring bis hin zur Kleinseite nahe der Karlsbrücke.



Eine Spezialität in der Adventszeit ist der Trdelnik, ein Baumstriezel mit Nüssen, der im 18. Jahrhundert in Siebenbürgen entstand und über die Slowakei die Märkte eroberte.