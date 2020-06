Die Montanregion Erzgebirge beteiligt sich am Sonntag zum ersten Mal am Unesco-Welterbetag. 2019 wurde das ehemalige sächsisch-tschechische Bergbaugebiet in die Liste der Welterbestätten aufgenommen, die sich alljährlich im Juni der Welt präsentieren. Aufgrund der Corona-Pandemie findet der Tag in diesem Jahr allerdings in digitaler Form statt. Die Montanregion und die 45 weiteren deutschen Welterbestätten präsentieren sich unter dem Motto "Welterbe verbindet" auf einer eigenen Internetseite mit Videoclips, Schülerprojekten und vielen Einblicken in die Geschichte der Stätten.