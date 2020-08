Für die Zukunft rechnet das Amt mit einer Trendwende und einer weiteren Zunahme in der Altersgruppe - bis 2035 sollen Prognosen zufolge wieder mehr als 500.000 junge Menschen in Sachsen leben. Der überwiegende Teil verbleibt bei einem Umzug weiterhin in Sachsen. Zogen 1994 noch 40 Prozent in ein anderes Bundesland, waren es im vergangenen Jahr 36 Prozent. Der Anteil an Fortzügen in die alten Bundesländer sank in diesem Zeitraum von 32 auf 18 Prozent.