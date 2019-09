14 Schüler aus Sachsen haben sich für das Bundesfinale der Internationalen Jugend-Wissenschafts-Olympiade qualifiziert. Laut Kultusministerium lernen sie am Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium in Dresden und an der Wilhelm-Ostwald-Schule in Leipzig. Damit kommt jeder dritte Teilnehmer der am Montag beginnenden Endrunde aus Sachsen.