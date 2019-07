Bei der Zahnversorgung bestehen in Deutschland starke regionale Unterschiede, hat eine Auswertung der Krankenkasse Barmer für das Jahr 2017 ergeben. Laut "Zahngesundheitsatlas" gab die Kasse in den östlichen Bundesländern für jeden Versicherten im Mittel rund 1.300 Euro für Zahnersatz wie Kronen oder Implantate aus. In den westlichen Bundesländern seien es dagegen fast 1.900 Euro gewesen, heißt es in dem Bericht.