Der Staatsbetrieb Sachsenforst hat am Mittwoch ein Projekt zur satellitengestützten Erfassung von Schad- und Freiflächen in den sächsischen Wäldern vorgestellt. Grundlage sind Satellitenbilder, die von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Aufnahmen stammen aus verschiedenen Jahren. Durch ihren Vergleich will Sachsenforst Veränderungen in den Wäldern vom Oktober 2017 bis zum April dieses Jahres finden. Ziel ist laut Umweltminister Wolfram Günther, von Borkenkäfern befallene Flächen zu dokumentieren.