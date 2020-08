Die Eltern in Sachsen gehen mit ihren kleinen Kindern zu selten zum Zahnarzt. Das ist das Ergebnis einer Studie der Krankenkasse Barmer. Sie hatte dafür die Daten der bei ihr versicherten Kinder bis sechs Jahre ausgewertet. Das Ergebnis: Nur 40 Prozent von ihnen waren bei einer Vorsorgeuntersuchung. Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede. So brachten Eltern im Landkreis Bautzen fast die Hälfte der Kinder zur Früherkennungsuntersuchung gewesen, in Chemnitz saß dagegen nur jedes dritte Kind auf dem Behandlungsstuhl.