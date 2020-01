Interviewtermin auf der Spreeinsel, fast in Nachbarschaft zur Noch-Baustelle "Berliner Schloss": Hier liegt Sachsens Landesvertretung. Zum ehemaligen Dienstsitz fährt Erhard Weimann im Golf IV vor. An seinem älteren Auto ohne Servolenkung schätzt er die Verlässlichkeit. Eine Eigenschaft, auf die es besonders ankomme, wenn man dauerhaft im Berliner Politikbetrieb seine Interessen durchsetzen wolle, sagt der erfahrene CDU-Politiker. Einmal verspieltes Vertrauen - zum Beispiel im Umgang mit Informationen - sei nur schwer wiederherzustellen.

Als eine "Botschaft in Berlin" sieht er die Landesvertretung des Freistaats aber nicht. Das klingt ihm zu sehr nach Zeitvertreib wie Golfspielen. Die Bezeichnung "Horchposten" entspricht eher dem Aufgabenprofil in der Hauptstadt, meint Weimann. Denn entscheidend als Interessenvertreter sei frühzeitiges Einwirken auf Gesetze - möglichst schon vor dem ersten Referenten-Entwurf und dann in der Folge im Bundesrat, Bundestag und in der Bundesregierung. Daher pflegen Mitarbeiter der Landesvertretung und der Bevollmächtigte ihre Kontakte zu den Bundesministerien und Bundestagsfraktionen, um so rechtzeitig Handlungsbedarf für die Staatsregierung einschätzen zu können.

Einen Rat, den Weimann seinem Amtsnachfolger und CDU-Parteifreund Conrad Clemens mit auf den Weg gegebenen hat, lautet: "überparteilich Allianzen zu schmieden". Der Bevollmächtigte wird zwar vom Ministerpräsidenten ernannt, ist aber für das gesamte Kabinett zuständig. Im Bundesrat koordiniert der Staatssekretär zudem die Positionen der sächsischen Landesregierung. In der Länderkammer hat der Freistaat vier von insgesamt 69 Stimmen. Bedeutet: Sachsen braucht je nach Thema mehrere Verbündete. Beispielsweise reicht es nicht aus, bei Ost-Themen nur auf die Neuen Bundesländer zu setzen, weil diese alleine nicht die erforderliche Mehrheit von 35 Stimmen haben. Dazu gibt es mittlerweile in Deutschland auf Landesebene zur Hälfte Drei-Parteien-Koalitionen. Auch deswegen ist im Bundesrat Verhandlungsgeschick gefragt, statt verharren auf der Parteilinie.

Mehr als elf Jahre galt Erhard Weimann als einer der wichtigsten Lobbyisten der sächsischen Landesregierung in Berlin. Davor hatte der gebürtige Würzburger jahrelang die Strippen als Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag gezogen. Der 65-Jährige geht nun auf eigenen Wunsch in den Ruhestand. Sein Nachfolger Conrad Clemens stammt aus der Oberlausitz und machte sich auch zuerst im CDU-Parteiapparat einen Namen. So verantwortete Clemens die Kampagne zur Landtagswahl von Michael Kretschmer. Als eine der drängendsten Aufgaben sieht es der Neue, den vereinbarten Kohlekompromiss 1:1 mit seinen Milliarden Euro für die Braunkohlereviere gesetzlich festzuzurren. Dazu will Clemens in Berlin und Dresden für gegenseitiges Verständnis werben. Die Bundes- und Landeshauptstadt seien zwar nur rund 180 Kilometer voneinander entfernt. Der Abstand komme einem aber manchmal so vor, als lägen Welten dazwischen, meint Clemens.