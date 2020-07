Wegen Blaualgen haben Behörden vor dem Baden in der Koberbach-Talsperre bei Zwickau gewarnt. Jetzt sind auch mehrere Brauchwasseranlagen in Sachsen vom Algenbefall betroffen.

Bildrechte: MDR/Gert Friedrich

Sachsens Talsperren kämpfen mit Blaualgen. Wie die Landestalsperrenverwaltung (LTV) auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, treten in Brauchwasseranlagen in vielen Teilen Sachsens Blaualgen auf. Betroffen sind die Talsperren Horstsee, Döllnitzsee, Göttwitzsee, Großer Teich Torgau und Schadebach II im Landkreis Nordsachsen. Blaualgen gibt es auch im Landkreis Leipzig in den Speicherbecken Witznitz und Lobstädt. Im Landkreis Altenburger Land wachsen die Algen in der Talsperre Schömbach, im Landkreis Mittelsachsen in der Talsperre Baderitz.