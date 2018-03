Mehr als 60.000 Ausländer waren 2017 im Freistaat tätig. Das teilte die Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz mit. Bei insgesamt 1,58 Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten entspricht das einem Anteil von 3,8 Prozent. Das ist doppelt so viel wie 2014 . Der bundesweite Anteil liegt bei 10,8 Prozent.

"Sachsen profitiert von der Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte noch zu wenig", sagt der Chef der Landesarbeitsagentur Klaus-Peter Hansen. Seit 2012 würden in Sachsen mehr Menschen in den Ruhestand gehen als nachrückten. In den nächsten zehn Jahren fehlen dem Arbeitsmarkt so rund 214.000 Menschen, so Hansen. Um die Lücke auszugleichen, müsse unter anderem gezielte Zuwanderung gefördert werden.