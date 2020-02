"Die Aufhellung der Umstände, wie die Patronen in den Besitz des Beschuldigten gelangten, ist Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens", so das sächsische Innenministerium. "Dieses beruht auf einer Anzeige durch das Polizeiverwaltungsamt gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Diebstahls bzw. der Unterschlagung."

Die für Innenpolitik zuständige Linken-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz hatte bereits vermutet, dass die Polizei Sachsen den Verlust der Munition nicht bemerkt hatte. "Es ist erschreckend, dass die Patronen in Mecklenburg-Vorpommern auftauchen und sie niemand in Sachsen vermisst", sagte sie im Gespräch mit MDR SACHSEN. "Ich bin schockiert."

Köditz ist unklar, wie es zum Verschwinden der Munition kommen konnte. In der Antwort auf ihre Anfrage aus dem Januar 2020 verwies das Innenministerium auf das laufende Ermittlungsverfahren. Dass die Polizei den Verlust gar nicht bemerkt hatte, wurde nicht erwähnt. "Eigentlich müsste darüber straff Buch geführt werden", so Köditz. "Da müssen wir uns fragen, wie mit der Munition bei der sächsischen Polizei umgegangen wird." Sie habe gedacht, dass Patronen einzeln dokumentiert werden müssen. "Wir haben ein Bild der Polizeiarbeit, das auf Filmen beruht", sagte sie. "Dort wird für jeden Schuss ein dickes Protokoll ausgefüllt. Und hier fehlen einfach 102 Patronen."

Immer wieder tauchen bei rechtsextremen Gruppen Waffen und Munition auf. "Wir müssen stärker in den Fokus nehmen, wie rechtsextreme Netzwerke an Waffen kommen", fordert Lippmann deshalb. Auch Köditz sagt, dass die Zusammenhänge bei Waffenfunden stärker hinterfragt werden müssen. "Wir müssen fragen, woher die Waffen kommen. Zum Beispiel ist bis heute nicht geklärt, woher der NSU seine Waffen hatte", so Köditz.

Um den illegalen Zugang zu Behördenwaffen zu verhindern, brauche es saubere Kontrollwege, so Lippmann. Dazu gehöre neben einem hohen Verfolgungsdruck auch eine strenge interne Ermittlung. "Wir müssen ausschließen, dass behördliche Munition und Waffen an Rechtsextreme oder andere Kriminelle gelangen."

Auch die Verbindungen der Polizei zu Rechtsextremen sind immer wieder Thema von Medienberichten. Erst im Februar waren bei Razzien in sechs Bundesländern zwölf Männer festgenommen worden, die Mitglieder einer mutmaßlich rechtsextremen Terrorzelle waren. Bei einem der Verdächtigen soll es sich um einen Verwaltungsmitarbeiter der Polizei in Nordrhein-Westfalen handeln. Wie der Spiegel berichtete, war der Verdächtige in den Jahren 2013 und 2014 im Polizeipräsidium Hamm im Bereich "waffenrechtliche Erlaubnisse" tätig. Demnach soll er an Prüfvorgängen beteiligt gewesen sein, wer einen Waffenschein bekommt.