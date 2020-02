Das Sächsische Sicherheitswachtgesetz wurde im Dezember 1997 vom Landtag verabschiedet und damit die Sächsische Sicherheitswacht eingeführt. Auch in Baden-Württemberg, Hessen und Bayern gibt es einen freiwilligen Polizeidienst. In Bayern heißt dieser ebenfalls Sicherheitswacht.

Die Sächsische Sicherheitswacht soll die Polizei vor allem durch zusätzliche Streifen in der Öffentlichkeit unterstützen. Sie soll Ansprechpartner für die Bürger sein und auch sicherheitsrelevante Hinweise entgegennehmen, die dann an das zuständige Polizeirevier weitergeleitet werden. Bei verdächtigen Vorkommnissen wird entweder die Polizeidienststelle informiert oder auch anlassbezogen eingeschritten.

Bewerber für die Sächsische Sicherheitswacht müssen mindestens 18 Jahre alt und höchstens 60 Jahre alt sein. Zudem müssen sie den Anforderungen des Außendienstes gesundheitlich gewachsen sein. Außerdem gibt es an die Bewerber folgende Anforderungen:

In 50 Unterrichtsstunden werden die Bewerber in ausgewählte Rechtsgebiete eingewiesen, lernen die Aufgaben und den Dienstbetrieb der Polizei kennen und erhalten praktische Hinweise für ihre künftige Tätigkeit. Die Ausbildung wird von der zuständigen Polizeidirektion durchgeführt. Weitere Fortbildungsveranstaltungen werden von den zuständigen Polizeidienststellen durchgeführt. Am Ende der Ausbildung steht ein Abschlussgespräch.