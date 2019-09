Katja Böhme (Mitte) ist am Freitag zur neuen Weinkönigin von Sachsen gewählt worden. Unterstützt wird die neue Königin von den Weinprinzessinnen Ann-Kathrin Schatzl (rechst) und Jenny Zumpe (links).

Katja Böhme (Mitte) ist am Freitag zur neuen Weinkönigin von Sachsen gewählt worden. Unterstützt wird die neue Königin von den Weinprinzessinnen Ann-Kathrin Schatzl (rechst) und Jenny Zumpe (links). Bildrechte: Kahle/ Weinbauverband Sachsen

Die 36-jährige Katja Böhme aus Dresden wurde am Freitag in Weinböhla zur neuen Sächsische Weinkönigin gewählt. Sie vertritt das Weinbaugebiet Sachsen in den kommenden Monaten sachsen- und deutschlandweit bei mehr als 100 Veranstaltungen und Terminen. Unterstützt wird die neue Königin von den Weinprinzessinnen Ann-Kathrin Schatzl aus Diesbar-Seußlitz und Jenny Zumpe aus Jessen.