Auch in diesem Jahr wurden von der Ilse-Bähnert-Stiftung, der "Sächsischen Zeitung" und MDR SACHSEN wieder die liebsten Sächsischen Wörter gesucht. Die Jury hat aus den häufigsten Favoriten der Sachsen eine Liste erstellt, im Internet konnte dann abgestimmt werden. Nun stehen die Sieger fest und wurden am Sonnabend im Tom-Pauls-Theater in Pirna verkündet.