Die Sachsen lieben ihren Dialekt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Flädz, Iesche und Blinse - so etwas sagt der Sachse, wenn er sich ordentlich ärgert. Oder Diggnischl. Dieser Ausdruck ist am Mittwoch zum Schimpfwort des Jahres 2018 gekürt worden. Außerdem hat die Jury der Ilse-Bähnert-Stiftung den "Beschmuh" zum schönsten Wort, friemeln zum beliebtesten und "dorwiern" (quengeln, nerven) zu dem am meisten bedrohten sächsischen Wort des Jahres 2018 erklärt.



Zum nunmehr elften Mal wurden die Lieblingswörter der Sachsen am 3. Oktober verkündet. Die Gala zur feierlichen Verkündung fand traditionell im Dresdener Schauspielhaus statt. SZ-Autor Peter Ufer, MDR-Sachsenradio-Moderator Andreas Berger und der Kabarettist Tom Pauls präsentierten die Gewinner.