In der vorangegangenen dreistündigen Aussprache hat Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann die pandemiebedingten Extrakosten für den Landeshaushalt auf sechs bis sieben Milliarden Euro beziffert. Der CDU-Politiker geht von einem drastischen Wirtschaftseinbruch aus, der allein auf Landesebene in den nächsten beiden Jahren zu Steuerausfällen von bis zu 4,5 Milliarden Euro führen könne. Hinzu kämen pandemiebedingte Mehrausgaben wie Wirtschaftshilfen in Höhe von bis 2,5 Milliarden Euro. Diese Lasten sollen mithilfe von Rücklagen, Verzicht auf Tilgung von Altschulden und einem Kreditrahmen von maximal sechs Milliarden Euro bewältigt werden.

Trotz Zustimmung für die Neuverschuldung übte die Opposition deutliche Kritik am Maßnahmenpaket der Landesregierung. So bemängelte AfD-Fraktionschef Jörg Urban, die Koalition von CDU, Grünen und SPD verzichte auf direkte, nicht rückzahlungspflichtige Zuschüsse an die Wirtschaft. Zudem habe die Koalition, insbesondere die CDU in ihrer langen Regierungszeit, ungenügende Maßnahmen für den Schutz vor Pandemien getroffen – zum Beispiel durch zu dürftige Finanzausstattung für die Krankenhäuser im Freistaat. Ein Vorwurf, den die CDU-Fraktion zurückwies.