Das ZCOM Zuse-Computer-Museum Hoyerswerda ist mit dem diesjährigen Sächsischen Museumspreis ausgezeichnet worden. Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange übergab die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung am Montag in Dresden. Der Sächsische Museumspreis würdigt beispielhafte Leistungen nichtstaatlicher Museen. Er wurde zum sechsten Mal vergeben.

Zwei weitere, mit jeweils 5.000 Euro dotierte Spezialpreise gingen laut Kunstministerium an das Verkehrsmuseum Dresden und das Kulturhistorische Museum Görlitz.



Die Auszeichnung des Dresdner Verkehrsmuseums begründete die Jury mit der Neukonzipierung der Dauerausstellung. Das Museum stelle die Geschichte der Mobilität in einen gesellschaftlichen und sozialen Kontext und greife neue, hochaktuelle Themen auf. Das Kulturhistorische Museum Görlitz sei ein "Ort für Bildung, Erlebnis, Wissenschaft und Forschung", hieß es weiter. Damit trage es "zur regionalen Identität der Einwohner in der deutsch-polnischen Doppelstadt Görlitz/Zgorzelec und der östlichen Oberlausitz" bei.



Das Verkehrsmuseum in Dresden weiß auch die Vorteile der Sozialen Netzwerke für sich zu nutzen. Immer wieder erfreut es seine Fans mit witzigen Tweets: